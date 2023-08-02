До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєднались 12 держав

Президент Володимир Зеленський заявив, що до спільної декларації країн G7 про гарантії безпеки для України уже приєдналися 12 держав.

Про це він сказав під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ у середу.

Станом на 2 серпня декларацію підтримали такі країни: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.

За словами Зеленського, Україна вже починає роботу над двосторонніми угодами. Першою державою у цьому питанні стали США. Також президент пообіцяв, що за другу половину цього року пакет безпекових гарантій для України «стане цілком конкретним».

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