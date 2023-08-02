Дайжест: Новини Дня – 02.08.2023

Сьогодні, 2 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️ Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах

Під час нічної повітряної атаки росії зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах. Читай більше тут ➡

◾️ ЗСУ озброюють новим українським FPV-дроном – Резніков

Міністерство оборони віддає на експлуатацію в Збройні сили України вже 10 модель FPV-дрона. Читай більше тут ➡

◾️ Путін та Ердоган домовилися про візит президента РФ у Туреччину

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таіп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про візит президента Росії до Туреччини. Читай більше тут ➡

◾️ Київська агенція Twid розробила кампанію «Вже час повертатись» для українців, які виїхали за кордон

Київська креативна студія Twid розробила кампанію «Вже час повертатись», щоби повернути додому українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну. Читай більше тут ➡

◾️ Від початку року Вища рада правосуддя звільнила 222 судді

Вища рада правосуддя України (ВРП) звільнила 222 суддів упродовж семи місяців поточного року. З них за загальними обставинами було звільнено 220 суддів. Читай більше тут ➡

◾️ MEGOGO розпочинає прийом заявок на щорічну аудіопремію для подкастерів «Слушно»

Медіасервіс MEGOGO розпочинає прийом заявок на третю професійну аудіопремію для подкастерів «Слушно» від MEGOGO AUDIO. Премія щороку відзначає найкращі досягнення в аудіоіндустрії й обʼєднує професійну спільноту, а також стимулює розвиток інфраструктури – виробництво й дистрибуцію. Читай більше тут ➡

◾️ Податкові пільги з 1 серпня втратили майже 55 тисяч компаній

З набуттям 1 серпня чинності законом щодо повернення довоєнної системи оподаткування податкові пільги втратили 54,9 тис. підприємств. Читай більше тут ➡

◾️ Україна подала заяву на внесення писанки до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

У 2024 році українську писанку можуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У 2023 році великоднє яйце пройшло технічний відбір до номінації. Читай більше тут ➡