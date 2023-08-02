3 серпня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 серпня
Нігер відзначає День незалежності (від Франції, 1960).
У Венесуелі — День прапора і День національної гвардії.
Також в цей день у світі відзначають День кавуна. Його започаткували в США — ця країна є лідером споживання кавунів у світі.
А щодо кавунів в Україні читайте Історію українського кавуна: від Кримського ханства до наших днів.
Яке релігійне свято 3 серпня
В цей день православні вшановують пам’ять святого пророка Єзекіїля.
Він народився 622 року до н. е. в Єрусалимі. З першого нашестя халдеїв на Єрусалим потрапив у полон, жив біля річки Ховар, де йому і відкрилося перше одкровення.
Після цього Єзикиїль почав пророкувати. Належить до чотирьох старозавітних «великих пророків».
День ангела 3 серпня
Сьогодні іменини святкують Іван, Євген, Семен, Анна та Лідія.
Які історичні події стались 3 серпня
1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.
1775 — Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.
1778 — у Мілані відкрили театр «Ла Скала».
1795 — заснована Паризька консерваторія.
1882 — Конгрес США заборонив в’їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.
1911 — вперше аероплани використано у військових цілях — італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.
1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.
1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.
1949 — у США заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА).
1952 — у Гельсінкі пройшла церемонія урочистого відкриття XV Олімпійських ігор, в яких вперше взяли участь спортсмени з СРСР.
1988 — достроково з радянської в’язниці звільнений німець Матіас Руст, який приземлив свій літак на Красній площі Москви.
1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.
2000 — Верховний суд Чилі ухвалив постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета.
Хто народився 3 серпня
1803 — Джозеф Пакстон, британський архітектор, творець Кришталевого палацу у Лондоні.
1883 — Жозіас Браун-Бланке, франко-швейцарський геоботанік, автор системи класифікації рослинності.
1904 — Кліффорд Сімак, американський фантаст.
1905 — Борис Курчатов, радянський радіохімік.
1963 — Джеймс Гетфілд, американський гітарист і співак, учасник гурту Metallica.
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