3 серпня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 серпня

Нігер відзначає День незалежності (від Франції, 1960).

У Венесуелі — День прапора і День національної гвардії.

Також в цей день у світі відзначають День кавуна. Його започаткували в США — ця країна є лідером споживання кавунів у світі.

А щодо кавунів в Україні читайте Історію українського кавуна: від Кримського ханства до наших днів.

Яке релігійне свято 3 серпня

В цей день православні вшановують пам’ять святого пророка Єзекіїля.

Він народився 622 року до н. е. в Єрусалимі. З першого нашестя халдеїв на Єрусалим потрапив у полон, жив біля річки Ховар, де йому і відкрилося перше одкровення.

Після цього Єзикиїль почав пророкувати. Належить до чотирьох старозавітних «великих пророків».

День ангела 3 серпня

Сьогодні іменини святкують Іван, Євген, Семен, Анна та Лідія.

Які історичні події стались 3 серпня

1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.

1775 — Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1778 — у Мілані відкрили театр «Ла Скала».

1795 — заснована Паризька консерваторія.

1882 — Конгрес США заборонив в’їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

1911 — вперше аероплани використано у військових цілях — італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.

1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.

1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.

1949 — у США заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА).

1952 — у Гельсінкі пройшла церемонія урочистого відкриття XV Олімпійських ігор, в яких вперше взяли участь спортсмени з СРСР.

1988 — достроково з радянської в’язниці звільнений німець Матіас Руст, який приземлив свій літак на Красній площі Москви.

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

2000 — Верховний суд Чилі ухвалив постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета.

Хто народився 3 серпня

1803 — Джозеф Пакстон, британський архітектор, творець Кришталевого палацу у Лондоні.

1883 — Жозіас Браун-Бланке, франко-швейцарський геоботанік, автор системи класифікації рослинності.

1904 — Кліффорд Сімак, американський фантаст.

1905 — Борис Курчатов, радянський радіохімік.

1963 — Джеймс Гетфілд, американський гітарист і співак, учасник гурту Metallica.

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