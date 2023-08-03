Сили ППО вночі знищили на підльоті до Києва майже 15 дронів — КМВА

В ніч на четвер 3 серпня, сили ППО знищили майже 15 дронів-камікадзе на підльоті до Києва.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Це 820 атака на столицю за весь час повномасштабного вторгнення.

«Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів Shahed по Києву. І знов, як вчора — атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей», — повідомили в КМВА.

Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня, російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона знищила всі понад десять «шахедів».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.