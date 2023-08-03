Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 серпня

За минулу добу українські військові ліквідували 620 окупантів, сім танків та 35 безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- особового складу — близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
- танків — 4224 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 8234 (+21) од,
- артилерійських систем — 4892 (+26) од,
- РСЗВ — 704 (+4) од,
- засоби ППО — 465 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4077 (+35),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7372 (+23) од,
- спеціальна техніка — 721 (+3).
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