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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 серпня

03.08.2023

За минулу добу українські військові ліквідували 620 окупантів, сім танків та 35 безпілотників. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • особового складу — близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків — 4224 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 8234 (+21) од,
  • артилерійських систем — 4892 (+26) од,
  • РСЗВ — 704 (+4) од,
  • засоби ППО — 465 (+2) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4077 (+35),
  • крилаті ракети — 1347 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7372 (+23) од,
  • спеціальна техніка — 721 (+3).

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