Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 серпня

За минулу добу українські військові ліквідували 620 окупантів, сім танків та 35 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

особового складу — близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,

танків — 4224 (+7) од,

бойових броньованих машин — 8234 (+21) од,

артилерійських систем — 4892 (+26) од,

РСЗВ — 704 (+4) од,

засоби ППО — 465 (+2) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4077 (+35),

крилаті ракети — 1347 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7372 (+23) од,

спеціальна техніка — 721 (+3).

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