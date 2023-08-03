Вночі сили ППО збили 15 ударних і 7 розвідувальних дронів

У ніч на 3 серпня росіяни з північного напрямку (Брянська область) атакували Україну ударними БпЛА Shahed-136/131.

Загалом зафіксовано пуски 15 іранських дронів — Сили ППО знищили всі.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних сил завдала до 15 ударів по обʼєктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також упродовж 2 серпня Сили протиповітряної оборони знищили сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, сили ППО вночі знищили на підльоті до Києва майже 15 дронів.

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