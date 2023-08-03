Росіяни обстріляли громадський транспорт та собор у Херсоні (фото)

Вранці 3 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу.

Голова Херсонської ОВА Олександр Проскудін повідомив у Telegram, що зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона.

Також поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх госпіталізували. 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний чоловік, лікарі борються за його життя.

В МВС повідомили, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.

Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.

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