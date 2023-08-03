В Одесі затримали юрконсультанта «Партії Шарія», який працював на російські спецслужби

В Одесі затримали чоловіка, який працював на російську воєнну розвідку. Він передавав російським військовим цілі для ударів по місту, відстежував місця дислокації та переміщення ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет і ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, чоловік є приватним юрист, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції «партії Шарія» в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до «військового комісаріату Криму».

Чоловік дав підписку про негласне співробітництво на користь рф, після чого йому присвоїли псевдонім «Diezel». Він отримав $500 «авансу» за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору даних.

У місті він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Також слідчі планують повідомити про підозру у шпигунстві його російському куратору.

Крім того, в СБУ ідентифікували дружину чоловіка, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі й також співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню.

Нагадаємо, у січні 2023 року у Дніпрі викрили осередок «Партії Шарія», який готував заворушення в області.

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