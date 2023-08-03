На Лиманському напрямку ЗСУ знищили ворожий пункт аеророзвідки (відео)

Українські захисники на Лиманському напрямку знищили пункт аеророзвідки російських окупантів. Також вдалося ліквідувати оператора дронів.

Про це у Telegram повідомила Державна прикордонна служба.

Прикордонники зазначають, що на Лиманському напрямку фронту виявили місце запуску ворожих дронів. Окупанти намагалися замаскувати його у лісі.

Бійці ДПСУ передали координати пункту аеророзвідки росіян артилеристам Десантно-штурмових військ ЗСУ. Захисники влучно відпрацювали по ньому артилерією. Також наші військові також ліквідували окупанта-оператора дронів.

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