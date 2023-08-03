Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Лиманському напрямку ЗСУ знищили ворожий пункт аеророзвідки (відео)

03.08.2023

Українські захисники на Лиманському напрямку знищили пункт аеророзвідки російських окупантів. Також вдалося ліквідувати оператора дронів.

Про це у Telegram повідомила Державна прикордонна служба.

Прикордонники зазначають, що на Лиманському напрямку фронту виявили місце запуску ворожих дронів. Окупанти намагалися замаскувати його у лісі.

Бійці ДПСУ передали координати пункту аеророзвідки росіян артилеристам Десантно-штурмових військ ЗСУ. Захисники влучно відпрацювали по ньому артилерією. Також наші військові також ліквідували окупанта-оператора дронів.

https://t.me/DPSUkr/12702

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 