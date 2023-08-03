СБУ і ДБР провели обшуки у нардепа Олександра Дубінського

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань проводять обшуки у народного депутата, який під виглядом лікування батька поїхав на відпочинок за кордон. За даними «Суспільного» мова йде про Олександра Дубінського. Крім того це доводять фото опубліковані СБУ.

Слідство з’ясувало, що народний обранець зміг виїхати за кордон начебто супроводжуючи свого батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак, розслідування правоохоронців засвідчує, що батько нардепа виїхав за кордоном самостійно, без фактичного супроводу депутата.

Також під сумнів потрапило підписання народним депутатом офіційних документів, коли він перебував за межами України. Це може свідчити про можливість їхньої підробки.

Правоохоронці проводять слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:️ ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);️ ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

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