Україна працює над тим, щоб Глобальний саміт миру відбувся цієї осені – Зеленський

Україна працює над тим, щоб Глобальний саміт миру відбувся вже восени, водночас посли України мають працювати над приєднанням більшої кількості країн до Формули миру. Заявив президент Володимир Зеленський під час екстреної наради з керівниками дипустанов України в іноземних державах, що відбулась у Закарпатській області.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.

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«Наступним кроком буде організація Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені. Це вже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту і залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності», – сказав Зеленський у виступі під час екстреної наради з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, що відбулась у Закарпатській області.

Переговори у Саудівській Аравії, які пройдуть цього тижня, мають стати кроком до цього Глобального саміту. Також за повідомленням пресслужби президента, на зустрічі в Саудівській Аравії 5-6 серпня будуть представлені майже 40 країн.