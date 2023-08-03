У Києві та Харкові викрили власників приватних клінік, які продавали немовлят за кордон

Двоє власників приватних клінік у Києві та Харкові пропонували жінкам у скрутному становищі за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. Потім немовлят вивозили за кордон.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Організатори схеми залучили до «бізнесу» ще десятьох спільників, зокрема адвоката, перекладача, менеджера та медперсонал.

Зловмисники підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. У свідоцтві про народження немовлят вказували іноземця-замовника, що в подальшому давало йому законні підстави вивезти дитину за межі держави.

Після виписки з клініки жінка в супроводі кількох фігурантів йшла до РАЦСу, де вказувала іноземця-замовника як батька, тим самим вносячи недостовірні відомості в офіційні документи, і надавала дозвіл на виїзд дитини за кордон. У разі відмови фігуранти залякували та погрожували жінкам.

Правоохоронці встановили, що підозрювані за надання своїх послуг підписували контракти з іноземцями, за якими вартість «послуг» становила від €50 тис. до €70 тис. Натомість породіллям обіцяли €12 тис., але в більшості випадків їх не виплачували.

Під час оформлення документів і чергової спроби вивезти новонароджену дівчинку поліцейські затримали ві Харкові замовника — громадянина іншої держави.

«Нам відомо про щонайменше 9 немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз у співпраці з іноземними колегами ми встановлюємо подальшу долю цих діток», — зазначає поліція.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків за адресами медзакладів у Києві та Харкові й вдома у фігурантів, у результаті яких вилучили компʼютери, мобільні телефони, чорнові записи, флеш-носії та медичну документацію.

Усім 12 учасникам злочину повідомили про підозру. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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