Visa та ПриватБанк вперше у світі представили програму цифрової автентифікації платежів в електронній торгівлі

Компанія Visa спільно з українським ПриватБанком уперше у світі представили програму цифрової автентифікації Digital Authentication Framework (DAF). Ця програма гарантує безпеку транзакцій без присутності картки. Перша у світі транзакція DAF 3DS відбулася в Україні 26 травня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що програму DAF розробили, аби транзакції електронної комерції відбувалися так само ефективно, як і платежі у фізичних торговельних точках, що обробляються згідно з міжнародним стандартом операцій із банківськими картками EMV.

Україна стала першою країною у світі, де запустили цю програму. Завдяки їй користувачі зможуть рідше проходити процедуру автентифікації, а продавці краще контролюватимуть процес оформлення замовлення та споживацький досвід, повідомив глобальний керівник напряму автентифікації та ідентифікації Visa Метт Шарпентьє.