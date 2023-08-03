Посадовець штабу командування Сухопутних військ допомагав ухилянтам виїжджати за кордон — ДБР

Працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також очолює один з відділів Київської міської військової адміністрації. Посадовець організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За свої послуги посадовець брав $10 тис. За ці гроші «клієнтам» оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Правоохоронці задокументували кілька випадків видачі фіктивних документів. Врешті організатора схеми затримали під час передачі довідок для трьох осіб, за які він отримав $30 тис.





Також працівники ДБР вровели обшуки за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування (військкомату) та КМВА. За їх результатами вилучено понад $48 тис. (з них вже $2 тис. ідентифіковано, як кошти отримані за «вирішення питання») та €5 тис.

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