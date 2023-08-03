Керівники навчального центру Нацгвардії безпідставно нарахували собі 1 млн грн — СБУ

Керівництво одного з навчальних центрів Нацгвардії безпідставно нарахувало собі майже мільйон гривень премій. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Посадовці виписували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

При цьому учасники «схеми» не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

Таким чином підозрювані з вересня по грудень 2022 року «преміювали» себе на загальну суму майже 1 млн грн.

За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник навчального центру, оскільки він підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них — троє старших офіцерів.

У результаті СБУ повідомила про підозру керівнику навчального центру за ч. 4 ст. 425 ККУкраїни (недбале ставлення до військової служби), а трьом його підлеглим — за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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