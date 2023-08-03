ДБР повідомило про підозру посадовцям ДСНС, через яких в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС

Працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера з керівництвом МВД, який зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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Про підозру, зокрема, повідомлено:

• начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

• в.о. командира частини;

• заступнику командира з льотної підготовки;

• командиру авіаційної ескадрильї;

• начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Слідчі відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».

Встановлено, що у січні 2023 року попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації МВС гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Однак керівництво МВС України прямувало до Харківської та Дніпропетровської областей з запланованим візитом.

Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів, зазначили в ДБР.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов, зазначили в ДБР.

Та додали, що через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

Доповнення

Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо

18 січня 2023 року у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Крім високопосадовців МВС в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.