Костянтину Жеваго повідомили про підозру у підкупі голови Верховного Суду — НАБУ

3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго в наданні хабаря голові та суддям Верховного Суду (ч. 4, ст. 369 ККУ).

Оскільки бізнесмен перебуває у Франції, про підозру йому повідомили у межах міжнародної правової допомоги.

За даними слідства, у 2002 році підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн — суддям Верховного Суду, решта — як «оплата» посередницьких послуг).

Врешті у квітні 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами $1,8 млн.

15 травня під час отримання другого траншу у $450 тис. голову суду Всеволода Князєва затримали «на гарячому».

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