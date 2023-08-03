Світоліна перемогла російську тенісистку на турнірі WTA

Українка Еліна Світоліна переграла у 1/8 турніру у Вашингтоні росіянку Дар’ю Касаткіну, яка виступає в нейтральному статусі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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У середу, 2 серпня, на змаганнях у США українка, яка займає у світовому рейтингу 27 місце, переграла Касаткіну (11) в двох сетах – 6:2, 6:2.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею гри між американками Джесікою Пегулою (4) та Пейтон Стернс (59).

Українка розпочала виступи у Вашингтоні з перемоги над іншою “нейтральною” тенісисткою – Вікторією Азаренкою (19) з Білорусі – 7:6 (7:2), 6:4

Результат

Турнір WTA у Вашингтоні

Жінки. 1/8 фіналу

2 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Дар’я Касаткіна 6:2, 6:2