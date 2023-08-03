Український Himars знищив російський «Бук» на Донеччині (відео)

Львівські десантники знищили на Донеччині ворожий ЗРК «Бук». Про це повідомляє пресслужба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Ворожий зенітно-ракетний комплекс знищили за допомогою РСЗВ Himars.
«Запорука гарного дня — палаюча бавовна. Львівський десант в дії», — прокоментували відео у бригаді.
https://t.me/chasnews/20651
За даними OSINT-аналітиків, російський «Бук» знищили поряд з селом Роти неподалік від Бахмута.
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