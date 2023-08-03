Справа судді Тандира: ДБР завершило розслідування

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо судді Олексія Тандира, який 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.

В ДБР розповіли, що провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

«Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння», — йдеться у повідомленні пресслужби бюро.

Однак, незважаючи на це, висновками судових експертиз підтвердили вміст алкоголю у наданих зразках.

Крім того, за результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня на блокпості на в’їзді у Київ голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Військовослужбовець загинув на місці від отриманих травм.

З 27 травня суддя знаходиться під арештом. При цьому Тандир заперечує, що перевищував швидкість і був пяним. На місці аварії він відмовився добровільно здати тести на алкоголь і кров на аналіз у нього взяли лише згодом за рішенням суду.

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