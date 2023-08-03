СБУ прикрила ще дві схеми виїзду ухилянтів: їх організували працівники військкоматів

Служба безпеки ліквідувала дві схеми для ухилянтів, які організували чинні та колишні посадовці військкоматів.

За гроші вони підроблювали документи для виїзду чоловіків за кордон. Вартість «послуг» становила до $7,5 тис. Сума залежала від обраної «схеми» ухилення від призову.

Так, за даними СБУ, в Івано-Франківській області до тюремного ув’язнення засуджено екскерівника відділу одного з місцевих військкоматів, який продавав фальшиві довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Також він оформив місцевій жительці фіктивну інвалідність, щоб вивезти її чоловіка до ЄС як супроводжуючого.

У Чернівецькій області повідомлено про підозру посадовцю одного з військкоматів і двом його спільникам. Вони розробляли для своїх клієнтів приховані маршрути для незаконного перетину кордону через «зеленку».

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