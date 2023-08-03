Персеїди у серпні 2023: коли і як побачити найпотужніший зорепад року

На серпень традиційно припадає найпотужніший зорепад, який можна спостерігати на Землі і, зокрема, в небі над Україною.

За красивим словом «зорепад» стоїть астрологічна подія, яка має науково пояснення. Це — метеорний потік Персеїди.

Сhas News розповідає, що таке Персеїди, як виникають метеори, а головне — як і коли зорепад побачити на власні очі.

Що таке метеорний потік Персеїди

Персеїди — це один з найпотужніших метеорних потоків.

Свою назву отримав за сузір’ям Персея, де розташований його радіант, тобто точка на небесній сфері, у якій перетинаються зворотні подовження траєкторій метеорів.

Потік Персеїди виникає, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта — Таттла. Її відкрили у 1862 році, коли вона проходила найближче до Землі.

Період обертання комети Свіфта — Таттла становить 133 роки. Останнього разу вона наблизилася до Землі у грудні 1992 року. Наступного наблизиться 2126 року.

Але через хвіст комети Свіфта — Таттла, який простирається на багато мільярдів кілометрів, наша планета проходить щорічно. Уламки врізаються в атмосферу Землі зі швидкістю 50 км/c, і на небі виникають вогняні смуги, які називають зорепадом.

Коли спостерігати Персеїди у серпні 2023

Щороку метеорний потік Персеїди можна спостерігати приблизно з 23 липня до 22 серпня. Період найбільшої активності — з 8 до 14 серпня, а пік припадає на 12—13 серпня.

Зорепад Персеїди у 2023 році розпочався 17 липня і триватиме до 24 серпня.

Пік припадає на 12—13 серпня. В цей період на небі очікується близько 100 метеорів на годину.

Як побачити зорепад Персеїди

Метеорний потік Персеїди можна спостерігати з будь-якого місця планети, але найяскравіше явище виглядає у північній півкулі, де й знаходиться Україна.

Зорепад можна спостерігати у будь-який темний час, але найкраще — перед світанком, з 2 до 4 ранку. Для спостереження варто обрати місце подалі від вогнів міста.

Умови спостереження Персеїд у 2023 році — сприятливі, оскільки Місяць наближатиметься до молодика (16 серпня), буде малим серпом на небі та не завадить спостеріганню метеорів.

Метеори можна побачити неозброєним оком. Для цього треба дивитися на північний схід, де буде знаходитись сузір’я Персея. Звідти й вилітатимуть яскраві метеори, залишаючи сліди на небі.

Як загадувати бажання на зірку, що падає

Існує повір’я, що коли бачиш в небі зірку, що падає, тобто метеорит, треба загадати бажання, і воно неодмінно здійсниться.

Для цього треба встигнути загадати своє бажання до того, як метеорит зникне з неба.

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