СБУ брала участь в обох підривах Кримського мосту – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у телемарафоні підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Журналістка поставила питання Данілову, чи справді Україна вже підтверджує свої заяви, що сприйматиме російські судна в Чорному морі як військові цілі.

“Ви знаєте, ми періодично не те що підтверджуємо, а гучно підтверджуємо своїми діями”, – відповів секретар.

Натомість він наголосив, що українські військові ставлять під сумнів недоторканність багатьох обʼєктів, які Росія вважала захищеними на 100%.

“Це і Кримський міст, про який говорили безпосередньо представники Служби безпеки, які брати участь у першому та другому випадку”, – наголосив Данілов.