ООН до зими реалізує в Одесі енергетичний проєкт на $50 мільйонів

Програма розвитку ООН планує до зимового періоду реалізувати проєкт посиленням спроможностей енергетичної інфраструктури Одеси вартістю понад $50 мільйонів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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У зовнішньополітичному відомстві відзначили швидке реагування координаторки системи ООН в Україні, гуманітарної координаторки Деніз Браун та роботу представництв агенцій, фондів та програм ООН в Україні щодо подолання гуманітарних наслідків обстрілів Російською Федерацією міста Одеси та портової інфраструктури регіону.

За інформацією МЗС, сьогодні в Одесі працюють офіси шістьох агенцій ООН, які підтримують уряд України і місцеву владу в гуманітарному реагуванні та відновленні. Крім того, Програма розвитку ООН працює над посиленням спроможностей енергетичної інфраструктури Одеси через встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергопостачання комунальних підприємств та критичної інфраструктури міста.

«Зокрема, з метою вироблення достатньої кількості енергії для задоволення потреб основних комунальних послуг до зимового періоду передбачається реалізація проєкту вартістю понад 50 мільйонів доларів, що включатиме встановлення газової турбіни, трансформатора потужністю 80 МВт, компресорів, дев’яти газогенераторів і станцій управління», – поінформували в МЗС.

Українські дипломати також висловили переконання, що до країн-членів Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) мають бути широко доведені результати роботи та висновки місії ЮНЕСКО, яка проводить комплексну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам України ракетними ударами, здійсненими РФ у липні цього року.

МЗС України та Представництво ООН в Україні також планують провести в Одесі «Ярмарок закупівель та постачальників для потреб ООН» з метою підтримки місцевого бізнесу та збільшення обсягів закупівель агенцій ООН на ринку України. «Метою заходу є отримання агенціями ООН інформації про українські товари та послуги та підвищення обізнаності українського бізнесу щодо практики закупівель ООН», – повідомили в МЗС.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, українська сторона вітає той факт, що керівництво ООН чітко вказує, що людські страждання та руйнування відбуваються в Україні внаслідок ворожих дій, здійснених Російською Федерацією. «Закликаємо міжнародну спільноту та керівництво ООН до засудження дій Російської Федерації як країни-агресора, яка грубо порушує Статут ООН і фундаментальні норми і принципи міжнародного права та до посилення політичних та економічних заходів тиску на РФ з метою якнайшвидшого відновлення територіальної цілісності України», – наголосили у відомстві.