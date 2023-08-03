Очевидці заявили про падіння «шахеда» у Румунії: сам дрон не знайшли

Жителі прикордонної румунської комуни Чаталкіой вночі 2 серпня чули проліт російських «шахедів» та навіть заявили, що один з них упав у лісі поряд.

Про це мер комуни Тудор Чернега розповів телеканалу Digi 24.

«Коли дійшли чутки, що дрон впав на нашу територію, почалася паніка, бо точність у них не висока. Люди були налякані, вибиті вікна, тому що через болотисту місцевість ударна хвиля поширювалася дуже сильно, створюючи враження землетрусу», — зазначив він.

Водночас, за словами мера, під час пошуків уламки дрона не знайшли. Падіння «шахеда» також спростовують в Міноборони Румунії.

Так повідомили, що відправили до Чаталкіой групу спеціалістів з Військово-повітряних сил, однак вони теж не знайшли доказів падіння БПЛА.

«Безіплотники, використані рф у цих незаконних та необґрунтованих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії», — переконують в Міноборони країни.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня російські дрони атакували порт Ізмаїл на Дунаї. Пошкоджень зазнали елеватор, портова інфраструктура та адміністративна будівля.

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