Росія в інтернеті вербує жителів Казахстану до своєї армії — ЗМІ

У казахстанському сегменті інтернету з’явилася реклама, яка запрошує на службу у російській армії. Про це пише Reuters, яке і побачило таке оголошення.

Реклама показує прапори росії та Казахстану і гасло «Пліч-о-пліч». Жителям країни, які підпишуть контракт з армією рф, обіцяють одноразову виплату у розмірі $5,3 тис., щомісячну зарплату в розмірі не менше $2 тис. та «додаткові пільги».

Оголошення ведуть на сайт, який пропонує потенційним новобранцям можливість вступити до російської армії в Сахалінській області на Далекому Сході. На сайті вказано, що його власником є Агентство розвитку людського капіталу Сахалінської області, яке створив місцевий уряд.

Оператори кол-центру заявили, що не можуть коментувати розміщення реклами, і організація не відповіла на запитання, які журналісти надіслали електронною поштою.

Згідно з Кримінальним кодексом Казахстану, за участь в іноземних збройних конфліктах загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від пʼяти до девʼяти років.

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