Китай може взяти участь у переговорах у Саудівській Аравії щодо Формули миру

Китай змінює ставлення до війни росії проти України через додаткові ризики для КНР та може приєднатись до обговорення української Формули миру у Саудівській Аравії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua
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Зазначається. що КНР все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку рф, проте вихід останньої із «зернової угоди» став останнім подразником. Уточнюється, що Пекін був одним з найбільших покупців українського зерна.
Водночас спроба заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина викликала у країни сумніви щодо стабільності влади президента рф владіміра путіна. Наголошується, що Пекін планує вислати свою делегацію та, ймовірно, розглянути українську Формулу миру.
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