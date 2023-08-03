Китай може взяти участь у переговорах у Саудівській Аравії щодо Формули миру

Китай змінює ставлення до війни росії проти України через додаткові ризики для КНР та може приєднатись до обговорення української Формули миру у Саудівській Аравії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Зазначається. що КНР все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку рф, проте вихід останньої із «зернової угоди» став останнім подразником. Уточнюється, що Пекін був одним з найбільших покупців українського зерна.

Водночас спроба заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина викликала у країни сумніви щодо стабільності влади президента рф владіміра путіна. Наголошується, що Пекін планує вислати свою делегацію та, ймовірно, розглянути українську Формулу миру.