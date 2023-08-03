Україна експортувала усю заплановану частину минулорічного врожаю — міністр

Попри затримки в роботі зернового коридору Україна у 2022-2023 маркетинговому році змогла експортувати усю заплановану частину врожаю. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

«Минулого року ми зібрали загалом близько 70 млн тонн. Усе, що планували вивезти, – вивезли. Це приблизно дві третини. У нас перехідні залишки на початок липня – кілька мільйонів тонн. Якщо порівнювати з перехідними залишками торік, то це в кілька разів менше, — тоді було 22 млн тонн. Це пояснюється тим, що кілька місяців ми не їхали й мали величезний урожай 2021 року», — розповів міністр.

У 2023 році Мінагрополітики прогнозує нижчий за минулорічний врожай зернових. Хоча у зв’язку зі сприятливими погодними умовами прогноз поліпшили. Очікується, що врожай буде меншим не на 10%, а приблизно на 6%.

Падіння, зокрема, пояснюється змінами структури посівних площ на користь дорожчих культур, але з меншою врожайністю. Цього року аграрії вирішили посіяти менше кукурудзи, але більше соняшнику та сої.

«Це в грошах може бути той самий дохід, але затрат на вивезення менше… Умовно врожайність кукурудзи на гектар удвічі-втричі більша, ніж у сої та соняшнику», — пояснив Сольський.

Головною проблемою українських фермерів він назвав не продаж вирощеної продукції, а ціни на неї. За його словами, найближчими місяцями робота усіх державних структур має бути зосереджена на тому, щоб аграрії «змогли продавати дорого».

«Це пов’язано зі зменшенням логістичних витрат, з розширенням можливостей, куди це може їхати, в які країни продавати», — зазначив міністр.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.