На Закарпатті почали видобувати сіль на новому родовищі (фото)

У Закарпатській області почали видобувати сіль на новому родовищі — у селі Теребря на Тячівщині. Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита.

За його словами, Тереблянське соляне родовище може забезпечити на 100% потреби України у кухонній та технічній солі, яка йде на утримання доріг у зимовий період.

Що відомо про Тереблянське соляне родовище

Запаси солі у Буштинській громаді Тячівського районі виявили у 2017 році. Голова ОВА Віктор Микита розповідав минулого року, що обсяги покладів солі тут оцінюються у 550 млн тонн.

У серпні минулого року на Тереблянському родовищі почали підготовку до видобутку.

Спецдозвіл на видобуток солі на цьому родовищі з 2017 року належить ТОВ «Катіон Інвест».

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