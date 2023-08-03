Український медичний стартап Mark залучив $200 000 smart-інвестицій

Український MedTech-стартап Mark оголосив про залучення smart-інвестицій seed-раунду в розмірі $200 000. Інформацію про інвестора засновники Mark не розкривають, проте обіцяють анонсувати деталі угоди в наступних релізах.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua
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На момент укладання угоди у стартап було інвестовано близько $300 000 це власні кошти засновників і двох інвесторів-янголів. У фокусі seed-раунду були smart-інвестиції.
«Нас надихає майбутнє, у якому турбота про здоров’я – це частина культурного коду. Ми бачимо колосальний потенціал зростання ринку превентивної медицини та AI-рішень у галузі охорони здоров’я, тому зараз критично важливо не втратити час і стрімко рухатися до своїх цілей. Залучені інвестиції неабияк прискорять розвиток продукту та вихід на нові ринки», – кажуть Андрій Петрух та Валерій Ясаков, засновники Mark.
Зараз компанія зосереджена на розвитку свого продукту в Україні.
У стратегічних планах компанії – вихід на ринки, які команда вважає перспективними, – США та Скандинавії (Данія, Норвегія, Швеція).
У Mark зазначають, що про наступний інвестиційний раунд анонсують завчасно, а зараз фокусуються на прискорені росту та розширенні партнерської спільноти.
Mark – це український стартап, що спеціалізується на розробці інтелектуальних сервісів, що працюють на AI-платформі і забезпечують повний медичний супровід користувачів, а також оркеструють взаємодію клінік, лабораторій і страхових компаній.
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