Польща з 15 вересня продовжить заборону на імпорт українського зерна — міністр

Польща з 15 вересня планує продовжити заборону на імпорт української агропродукції, навіть якщо відповідне рішення не ухвалить Єврокомісія.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

«Навіть якщо ЄС не ухвалить такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з пʼяти прифронтових країн вчинять так само. Це не проти когось, а задля благополуччя польських фермерів», — зазначив міністр.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України. Згодом аналогічні обмеження ввели в Угорщині та Словаччині. Подібні заходи уряди країни пояснили турбтою про своїх фермерів, які втратили сотні мільйонів євро через наплив дешевого українського зерна на їхні ринки.

2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.

Термін заборони спливає 15 вересня. У середині липня Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина закликали Єврокомісію продовжити дію обмежень до кінця року.

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