Війна коштує Україні 2 трлн грн на рік – Шмигаль

Підтримка українських військових та протистояння рф у розв’язаній нею війні обходиться українській державі у близько 2 трлн грн.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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«Фактично підтримка Збройних Сил та війна коштує Україні близько 2 трлн грн. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трлн грн. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.
«Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком», – додав глава уряду.
Прем’єр наголосив на тому, що також вдалося збільшити золотовалютні резерви до історичного максимуму за увесь час незалежності України.
«39 млрд грн сьогодні у Національному банку на залишках. Ми цього року знизили рівень інфляції до 12,8% у річному вимірі. Ви розумієте, яка інфляція у ваших країнах, можете порівняти», – звернувся він до присутніх.
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