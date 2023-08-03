Євросоюз розширив санкції проти Білорусі

3 серпня Рада ЄС запровадила нові санкції проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі, а також поширила заборону на експорт вогнепальної зброї, авіаційної та космічної промисловості.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Нові санкції обмеження ввели у відповідь на триваючі порушення прав людини та репресії, які проводить режим Лукашенка.

До нових санкційних списків увійшли посадові особи пенітенціарних установ, відповідальні за катування та жорстоке поводження з ув’язненими, включно з політичними в’язнями, відомі пропагандисти, а також члени судової гілки влади, залучені до кримінального переслідування та винесення вироків щодо демократичної опозиції, активістів і журналістів.

Санкції також стосуються державних підприємств, які вжили заходів щодо працівників або звільнили їх за участь у мирних протестах і страйках. «Белнафтохім», контрольований Білоруссю нафтохімічний конгломерат, також входить до числа стратегічних компаній, які підтримують режим Лукашенка.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі зараз поширюються на 233 фізичних та 37 юридичних осіб. Їхні активи в Євросоюзі підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

Крім того, у відповідь на участь Білорусі у війні росії проти України ЄС заборонив експорт до Білорусі низку критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

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