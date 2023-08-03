4 серпня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 4 серпня

У Лівані сьогодні — День пам’яті жертв вибуху у порту Бейрута 2020 року. Тоді через пожежу здетонували склади з аміачною селітрою. Внаслідок вибуху загинуло 218 людей, ще 7 тис. отримали поранення.

На Островах Кука — День конституції.

У Словаччині відзначають День Матіци словацької — найстарішої національної культурно-наукової організації.

В США — День берегової охорони.

А у штаті Іллінойс сьогодні ще й День Барака Обами. В цей день народився 44-й президент США, а від Іллінойсу він став сенатором.

Яке релігійне свято 4 серпня

Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини.

Якщо у православ’ї Марію Магдалину шанують як мироносицю, то в католицизмі її найперше вважають за блудницю, що покаялася.

Вільне ж трактування біблейської історії, яке зокрема, показав Ден Браун у своєму творі «Код да Вінчі», зображує Магдалину ледь не супутницею Ісуса по життю.

День ангела 4 серпня

Іменини сьогодні святкують Марія, Михайло, Олексій.

Які історичні події стались 4 серпня

1687 — гетьманом лівобережної України обрано Івана Мазепу.

1693 — французький чернець Дом Периньйон винайшов секрет приготування шампанського.

1777 — відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.

1783 — укладено Георгіївський трактат. Грузинське царство перейшло під протекторат Російської імперії.

1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.

1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.

1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці на хвилину вимкнули 13 млн апаратів.

1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.

1934 — на «Криворіжсталі» запущена перша доменна піч.

1962 — ув’язнено лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Манделу — в тюрмі він проведе 28 років.

1995 — у Хорватії почалася операція «Буря» проти сербських сепаратистів, тривала до 7 серпня.

2020 — потужні вибухи в порту Бейрута (Ліван).

Хто народився 4 серпня

1755 — Ніколя Жак Конте, французький художник, аеронавт, винахідник сучасного олівця.

1757 — Володимир Боровиковський, український іконописець, художник-портретист.

1792 — Персі Біші Шеллі, англійський поет епохи романтизму.

1840 — Ріхард фон Крафт-Ебінґ, австрійський психолог, автор терміна «мазохізм».

1854 — Марія Заньковецька, українська актриса.

1859 — Кнут Гамсун, норвезький письменник, Нобелівський лауреат (1920).

1900 — Єлизавета Боуз-Лайон, дружина короля Георга VI, королева-консорт Сполученого Королівства, мати Єлизавети II.

1901 — Луї Армстронг, американський джазовий музикант і співак.

1929 — Ясір Арафат, голова Організації визволення Палестини.

1947 — Клаус Шульце, німецький композитор і музикант, один із основоположників електронної музики.

1954 — Анатолій Кінах, український політик та підприємець.

1955 — Біллі Боб Торнтон, американський актор, кінорежисер, сценарист.

1961 — Барак Обама, 44-й президент США.

1981 — Меган, герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі.

1985 — Даша Астаф’єва, українська модель, співачка, актриса.

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