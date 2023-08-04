У морі біля Новоросійська пролунали вибухи. Кажуть про атаку безпілотників (відео)

У районі гавані в Новоросійську (Краснодарський край рф) вранці 4 серпня пролунали вибухи та звуки стрілянини.

Російські ЗМІ пишуть, що причиною стала атака військово-морської бази морськими дронами. Пропагандисти стверджують, що безпілотники знищили. У мережі були опубліковані фото та відео того, що сталося.

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Міноборони рф написало, що дрони ліквідовані вогнем із кораблів флоту, а губернатор краю додав, що постраждалих і руйнувань немає.

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