Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 серпня

За минулу добу українські військові ліквідували 640 окупантів та чотири танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на 4 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 248490 (+640) осіб,

танків — 4228 (+4) од,

бойових броньованих машин — 8249 (+15) од,

артилерійських систем — 4911 (+19) од,

РСЗВ — 704 (+0) од,

засоби ППО — 466 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4104 (+27),

крилаті ракети — 1347 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7392 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 724 (+3).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.