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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 серпня

04.08.2023

За минулу добу українські військові ліквідували 640 окупантів та чотири танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на 4 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 248490 (+640) осіб,
  • танків — 4228 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 8249 (+15) од,
  • артилерійських систем — 4911 (+19) од,
  • РСЗВ — 704 (+0) од,
  • засоби ППО — 466 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4104 (+27),
  • крилаті ракети — 1347 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7392 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 724 (+3).

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