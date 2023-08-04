Ворог п’ять разів обстріляв Нікопольщину. Постраждали дві людини (фото)

Вночі 4 серпня російські війська п’ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти поцілили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Внаслідок ударів постраждали два мешканці Нікополя — 85-річна жінка і 35-річний чоловік.

У місті пошкоджені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Також уражені декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти обстріляли Херсон, під ударом опинився центр міста.

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