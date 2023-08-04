На Закарпатті під туристами провалився навісний міст. Загинула жінка (фото)

На Закарпатті провалився пішохідний міст, по якому пересувались три туристки.
Про це повідомили в ДСНС України.
Інцидент стався 3 серпня у селі Кваси. Туристки з Київської області перебували там на відпочинку. Внаслідок руйнування перекладини жінки впали у річку Чорна Тиса з висоти 20 метрів.
Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої», ще двох туристок госпіталізували.
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