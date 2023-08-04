Артилеристи знищили три ворожі гаубиці «Мста-Б» на півдні (відео)

На півдні знищені ще три гаубиці «Мста-Б», якими ворог щодня обстрілював українські позиції.
Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.
Як зазначив посадовець, виявити цілі та скоригувати артилерію допоміг безпілотник, переданий ЗСУ в межах ініціативи «Армія дронів». Роботу зі знищення установок провели бійці 131 ОРБ та 406 ОАРБ.
https://t.me/zedigital/3442
Також нещодавно львівські десантники знищили на Донеччині ворожий ЗРК «Бук».
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.