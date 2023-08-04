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Окупанти запустили по Україні 1961 дрон Shahed з початку повномасштабного вторгнення — Зеленський

04.08.2023

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти запустили щонайменше 1961 безпілотників Shahed від початку російського вторгнення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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«Загалом, терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 Shahed, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі», — сказав президент під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський додав, що Україна працює над тим, щоб отримати більше ППО і збивати більше ворожих дронів.

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