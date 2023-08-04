У Новоросійську морський дрон уразив корабель «Оленегорский горняк» — ЗМІ (відео)

Після ранкової атаки морських дронів на військово-морську базу росіян в Новоросійську окупанти відбуксирували великий десантний корабель «Оленегорский горняк».

Відеозаписи із похиленим на бік судном з’явились в мережі у кількох Telegram-каналах. Хоча раніше російські ЗМІ повідомляли, що саме цей корабель «відбив» атаку безпілотників.

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Згодом видання Liga.net повідомило, що в СБУ підтвердили проведення спецоперації біля Новоросійська.

За даними джерела видання, на кораблі перебували близько 100 членів екіпажу, а дрон був начинений 450 кг тротилу. Також опубліковане відео влучання.

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