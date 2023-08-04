Україна та США розпочали перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Напередодні, 3 серпня, розпочався перший раунд українсько-американських переговорів про підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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За його словами заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, на сьогодні до прийнятих країнами G7 гарантій безпеки для України приєдналися вже 12 країн. Таким чином, загалом можна говорити про 19 країн.

“Ми фактично одразу дізналися про спільну заяву від керівництва нордичних країн, наших партнерів у Бельгії та Норвегії. Тому сьогодні вже є сенс говорити, що надалі таких країн буде ще більше, оскільки у п’яти країнах зараз розглядається можливість участі у декларації”, – пояснив. високопосадовець.

Ігор Жовква також додав, що в рамках чергового етапу мають розпочатися переговори з тими країнами, які вже приєдналися до декларації, щодо підписання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо надання Україні гарантій безпеки. Співробітник Офісу президента зазначив, що ці угоди повинні мати статус юридичних осіб. Вони ще повинні пройти всі необхідні процедури, у яких буде конкретний перелік гарантій.