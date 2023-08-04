СБУ затримала депутата селищної ради, який коригував російські «Гради»

На Полтавщині затримали соратника Іллі Киви, який коригував удари російських «Градів» по бойових позиціях ЗСУ під Донецьком.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадником виявився депутат однієї із селищних рад Полтавської області. Він входив до близького оточення екснардепа від ОПЗЖ і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього за допомогою в питаннях бізнесу.

Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ депутат «в темну» використовував знайомих військових на фронті. Цю інформацію агресор потім використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників.

Коригувальнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Депутату загрожує до восьми років позбавлення волі.

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