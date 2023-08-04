Українські художниці створили мурали в будівлі вокзалу у Фінляндії

У створенні муралу художницям також допомагало п’ятеро підлітків, що покинули Україну через повномасштабне вторгнення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне Культура.

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Українські художниці Катерина Харахулія та Олена Куликова створили два мурали в будівлі Центрального вокзалу у фінському місті Іматру. Над живописом також працювала художниця з Гельсінкі Елеонора Прітц.

Ідеї та ескізи розробила Катерина Харахулія. За словами мисткині, на обидві роботи її надихнула фінська природа.

На одному з муралів зображена сайменська кільчаста нерпа — рідкісна тваринка, що мешкає на озері Сайма у Фінляндії. Обравши її об’єктом для малюнку, художниці прагнули акцентувати на близькості природи до міста.

На другому розписі, що в залі очікування, намальоване нічне та денне життя природи. У самому центрі картини — жорна, що умовно поділяють її на дві частини.

Влада Іматру розпочала ремонт вокзалу влітку. Мурали стали ключовим елементом проєкту та окрасою міської залізничної станції. Іматра розташовується в Південній Карелії, що на кордоні з Росією.