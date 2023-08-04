ДБР викрило на схемах незаконного збагачення ще одного воєнкома

ДБР викрило чинного керівника Донецького обласного ТЦК та СП, який організував схему збагачення для свого оточення. Раніше чоловік обіймав посаду запорізького воєнкома.

На попередньому місці роботи він без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Однак працівники військкомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком. Їх не призначили на посади, і вони не брали участі в боях.

За оформленими воєнкомом довідками його підлеглі безпідставно отримали додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн. А один із них надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги.

На роботу в ТЦК та СП воєнком влаштував представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від суду. Ще одному «кримінальному авторитету» чоловік дозволив знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

Перед цим стало відомо, що керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють в незаконному збагаченні.

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