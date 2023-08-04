Після початку війни понад 2 тисячі українців виїхали за кордон на лікування за сприяння ЄС

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз посприяв вивезенню 2300 українців на лікування до шпиталів, розташованих за кордоном.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“З початку 2022 року механізм цивільного захисту ЄС координує медичні евакуації українських пацієнтів для отримання спеціалізованої допомоги у лікарнях по всій Європі”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в Єврокомісії, медичні евакуації проводяться за сприяння Центру медичної евакуації ЄС поблизу кордону з Україною у польському Жешуві.
“На сьогодні понад 2300 пацієнтів переведено на лікування до лікарень 21 європейської країни”, — зазначається в дописі.
У червні віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв’ю Суспільному заявляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на лікування до Європейського союзу евакуювали близько трьох тисяч українських пацієнтів.
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