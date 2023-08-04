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«Укрнафта» планує почати буріння дев’яти нових свердловин до кінця року

04.08.2023

«Укрнафта» планує почати будівництво дев’яти нових свердловин до кінця поточного року.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

Чотири з них зроблять власними силами, п’ять — із залученням сторонніх бурових компаній. У 2024 році планують пробурити 30 нових свердловин. 

Також «Укрнафта» поновила дію одного спецдозволу на надрокористування, ще один продовжила, а до чотирьох внесла зміни.

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