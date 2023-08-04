Україна повернула тіла 44 полеглих військових з окупованих територій

Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння міністерства, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Після ідентифікації загиблих їх передадуть рідним для гідного поховання.

Перед цим репатріація тіл військових з окупованих територій відбулась 14 липня. Тоді вдалося повернути 62 загиблих оборонців.

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