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Україна повернула тіла 44 полеглих військових з окупованих територій

04.08.2023

Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння міністерства, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. 

Після ідентифікації загиблих їх передадуть рідним для гідного поховання. 

Перед цим репатріація тіл військових з окупованих територій відбулась 14 липня. Тоді вдалося повернути 62 загиблих оборонців.

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