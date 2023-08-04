НБУ випустив обігову пам’ятну монету із зображенням ЗРК Patriot

Національний банк випустив пам’ятну обігову монету «ППО — надійний щит України», присвячену Повітряним силам ЗСУ.

Про це повідомили на сайті установи.

«Ця монета продовжує серію «Збройні Сили України» та присвячена подвигам і героїзму воїнів протиповітряної оборони, які самовіддано та щоденно боронять небо України», — зазначили в НБУ.

Зовні монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс — тематичний та містить військову символіку. На ньому зображена пускова установка ЗРК Patriot на фоні стилізованого радару. Угорі розташований напис «ППО — НАДІЙНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ».

Поступово в готівковий обіг введуть майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет.

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