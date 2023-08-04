Росія готує провокацію на одному з найбільших нафтопереробних заводів у Білорусі — СБУ (фото)

Росія хоче використати «вагнерівців» для залучення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього росіяни готують масштабну провокацію «під чужим прапором» на Мозирському нафтопереробному заводі (Білорусь).

Про це повідомляє СБУ.

Розвіддані свідчать, що теракт організовує диверсійно-розвідувальна група кадрових російських військових і співробітників спецслужб рф, яких доправили в Білорусь під виглядом «вагнерівців».

Російська ДРГ має влаштувати провокацію на НПЗ, вдаючи із себе «українських диверсантів». У скоєному рф планує звинуватити Україну і таким чином втягнути Білорусь у повномасштабну війну.

СБУ дізналася про плани окупантів з кількох джерел, зокрема зі свідчень російського військового, який потрапив в полон на Запорізькому напрямку. Раніше він брав участь у боях на півдні України, а нещодавно йому наказали передислокуватися до Білорусі як учасник «ПВК Вагнера». Потім російський військовий дізнався про «спеціальну місію» на Мозирському НПЗ. У його телефоні знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки обʼєкта й окрему інформацію щодо провокації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що «вагнерівців» у Білорусі використовують для нагнітання ситуації.

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